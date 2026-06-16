خام برنت عند 81 دولارا للبرميل، والخام الأمريكي دون 80 دولارا..

النفط ينخفض 2 بالمئة متأثرا باتفاق واشنطن وطهران خام برنت عند 81 دولارا للبرميل، والخام الأمريكي دون 80 دولارا..

الرباط/ الأناضول

انخفضت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة، الثلاثاء، متأثرة بالإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

ووفق تداولات اليوم، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 2.1 بالمئة إلى 81 دولارا للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.2 بالمئة، إلى نحو 78.8 دولارات للبرميل بحلول الساعة 10 (ت.غ).

وجاء الانخفاض في ظل تحسن معنويات الأسواق العالمية عقب الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما، والتي ساهمت على مدى أشهر في ارتفاع أسعار النفط وزيادة ضغوط التضخم عالميا.

ولليوم الثاني على التوالي، انخفضت أسعار النفط، مقابل ارتفاع الأسهم في الكثير من البورصات، وسط تفاؤل المستثمرين بعودة الاستقرار والتعافي للأسواق.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وبينما قال ترامب، الاثنين، إن بلاده وإيران وقعتا بالفعل الاتفاق وإن مضيق هرمز سيكون "مفتوحا بالكامل" بداية من الجمعة، اكتفت طهران بالقول إن التوقيع على المذكرة سيتم بمدينة جنيف السويسرية الجمعة.

ويبدو وفقا لمراقبين أن التوقيع المسبق بمثابة تفعيل فوري ومؤقت لوقف إطلاق النار ورفع الحصار البحري عن إيران، فيما ستشهد جنيف مراسم التوقيع الحضوري العلني والنشر الرسمي وتدشين مرحلة الـ60 يوما للمفاوضات الفنية الشائكة.