النفط ينخفض 2 بالمئة إثر توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب

الرباط / الأناضول

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 2 بالمئة إلى 78 دولارا للبرميل، عقب توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.

ووفق تداولات الخميس، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 2 بالمئة لتصل إلى 78 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.2 بالمئة، إلى نحو 75 دولارات للبرميل بحلول الساعة 8 (ت.غ).

وجاء الانخفاض في ظل تحسن معنويات الأسواق العالمية عقب الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما، بعد أشهر ساهمت في ارتفاع أسعار النفط وزيادة ضغوط التضخم عالميا.

والأربعاء، أعلنت الوسيط باكستان توقيع الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا "مذكرة تفاهم إسلام أباد" لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران.



ودخلت مذكرة التفاهم حيز التنفيذ فورا، وكخطوة أولى ستعيد إيران فتح مضيق هرمز، فيما سترفع الولايات المتحدة الحصار البحري.



والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران وباكستان، التي تتولى الوساطة، التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأت بين واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، على أن تشمل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.