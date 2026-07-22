النفط يقفز بأكثر من 3.3 بالمئة مع استمرار التصعيد الأمريكي الإيراني خام برنت أغلق عند 94 دولارا للبرميل والخام الأمريكي عند 86.8 دولارا

إسطنبول/ الأناضول

قفزت أسعار النفط بأكثر من 3.3 بالمئة عند تسوية تعاملات الأربعاء، مع تواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وتنامي المخاوف من اتساع اضطرابات إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" بمقدار 3 دولارات، أو نحو 3.3 بالمئة، لتغلق عند 94 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.4 دولار، أو نحو 2.9 بالمئة، إلى 86.8 دولارا للبرميل.

ومنذ نحو أسبوعين، تشن الولايات المتحدة موجات من الضربات على إيران، فيما ترد طهران بهجمات تستهدف قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران، في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال الذي اندلع في 28 فبراير/ شباط الماضي، وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران.

وتطالب واشنطن طهران بوقف استهداف السفن و"ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز"، بينما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.

وتؤمّن واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز ضمن مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها ستستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.

