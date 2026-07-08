النفط يرتفع إلى 80 دولارا مع تهديد ترامب بشن ضربات جديدة على إيران وتشكيك الرئيس الأمريكي في استمرار مذكرة التفاهم معها

إسطنبول/ الأناضول

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بنسب تراوحت بين 6.3 و7.5 بالمئة، مع تصاعد المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة عقب تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استمرار مذكرة التفاهم مع إيران، وتهديده بضربها مجددا.

وأظهرت التداولات عند الساعة 16:30 ت.غ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 80 دولارا للبرميل، صعودا من مستوى إغلاق الثلاثاء البالغ 74.42 دولارا، بزيادة نسبتها 7.5 بالمئة.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى نحو 74.8 دولارا للبرميل، مقارنة مع 70.37 دولارا عند إغلاق الثلاثاء، مسجلة زيادة بنسبة 6.3 بالمئة.

وعاد التصعيد العسكري إلى مضيق هرمز ومنطقة الخليج، الثلاثاء، عقب مهاجمة طهران 3 ناقلات نفط أثناء عبورها المضيق، وسط اتهامات إيرانية لها بعدم الالتزام بمسار العبور المحدد، بينها ناقلتان سعودية وقطرية، قبل أن تعلن واشنطن شن ضربات على إيران ردا على الهجمات.

في المقابل، ادعى الحرس الثوري الإيراني استهداف 85 منشأة عسكرية أمريكية في البحرين والكويت بصواريخ وطائرات مسيرة، ردا على هجمات واشنطن.



وفي وقت لاحق الأربعاء، لوح ترامب بضربة جديدة ضد طهران الليلة، معربا عن اعتقاده بأن مذكرة التفاهم الموقعة معها في 18 يونيو/ حزيران الماضي "انتهت".

وكانت واشنطن وطهران وقعتا تلك المذكرة لإنهاء التصعيد العسكري بينهما، وتواصلان منذ ذلك الحين مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة باكستان وقطر.