في فيديو نشره عشية القمة، قال الحلف إن تركيا تملك أهمية فريدة للأمن والتجارة والربط عالميا..

"الناتو" يعرّف بأنقرة وموقع تركيا قبل قمته المرتقبة في فيديو نشره عشية القمة، قال الحلف إن تركيا تملك أهمية فريدة للأمن والتجارة والربط عالميا..

بروكسل / الأناضول

نشر حلف شمال الأطلسي "ناتو"، الاثنين، فيديو تعريفي بالعاصمة أنقرة وموقع تركيا الاستراتيجي، قبيل قمة الحلف المرتقبة في المدينة الثلاثاء.

وقال الناتو في تدوينة مصورة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "مرحبا بكم في أنقرة. هذا الأسبوع، وبينما من المقرر أن يجتمع 32 من قادة الناتو في عاصمة تركيا، تعرفوا إلى الدولة المستضيفة لقمة الناتو 2026".

وأبرز الفيديو موقع تركيا عند ملتقى أوروبا وآسيا وإفريقيا، وتحكمها في حركة النقل البحري بين البحرين المتوسط والأسود عبر المضائق.

وأوضح الحلف أن هذا الموقع الاستراتيجي يمنح تركيا أهمية فريدة بالنسبة للأمن والتجارة والربط على المستوى العالمي.

وتطرق الفيديو إلى تاريخ أنقرة، التي استضافت حضارات أناضولية عريقة، وتحتضن اليوم متاحف مهمة وجامعات مرموقة وضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، مشيرًا إلى أن أتاتورك اختار أنقرة عاصمة للبلاد بسبب موقعها المركزي والاستراتيجي.

وفي جانب آخر، عرّف الفيديو بالكعك الشهير بالعاصمة المسمى "سميت أنقرة"، مشيرا إلى أنه يعتبر أحد أبرز مأكولات الشوارع في العاصمة التركية.

وأضاف: "لكن أنقرة لا تقتصر على السميت وتاريخها العريق، فالمدينة تستضيف كبرى شركات الصناعات الدفاعية التركية، وتعد مركزا مهما في مجالي الهندسة العسكرية والتكنولوجيا المتقدمة".

وتطرق الحلف إلى أن تركيا انضمت إلى الناتو عام 1952، وأدت منذ ذلك الحين دورا نشطا داخله، وتمتلك ثاني أكبر جيش في الحلف، مشددا على أن تركيا تقدم إسهامات مهمة في الدفاع الجماعي للناتو.

وتضمن الفيديو مشاهد من قلعة أنقرة وضريح أتاتورك ومتحف الإثنوغرافيا والمجمع الرئاسي ومضيق إسطنبول ومن الصناعات الدفاعية.

وتستضيف تركيا قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عاما على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004.