مقاتلاتان تابعتان للحلف أسقطتا المسيرة، بحسب بيان للقوات المسلحة اللاتفية..

الناتو يسقط طائرة مسيرة اخترقت أجواء لاتفيا مقاتلاتان تابعتان للحلف أسقطتا المسيرة، بحسب بيان للقوات المسلحة اللاتفية..

بروكسل/ الأناضول

أعلنت لاتفيا أن مقاتلتين تابعتين لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أسقطتا طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي للبلاد.

وقالت القوات المسلحة اللاتفية، في بيان نشرته عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، إن تهديدا رُصد في الأجواء اللاتفية.

وأضاف البيان أن طائرتين حربيتين تابعتين لمهمة "شرطة البلطيق الجوية" التابعة للناتو أقلعتا للتعامل مع التهديد.

وفي تصريح خطي لمراسل الأناضول، قال مسؤول في حلف الناتو إن "طائرتي رافال فرنسيتين أقلعتا صباح اليوم في إطار مهمة (الحارس الشرقي) التابعة للناتو، للتعامل مع تهديد محتمل لطائرة مسيّرة دخلت المجال الجوي اللاتفي".

وأضاف: "هذا الحادث أظهر مرة أخرى تصميم الناتو وقدرته على الردع والدفاع".