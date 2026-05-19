على لسان رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي الأميرال جوزيبي كافو دراغوني..

الناتو يدعو لتسريع تعزيز القدرات الدفاعية قبل قمة أنقرة على لسان رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي الأميرال جوزيبي كافو دراغوني..

بروكسل/ الأناضول

دعا رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأميرال جوزيبي كافو دراغوني، إلى مضاعفة الجهود المتعلقة بالاستثمارات الدفاعية وتسريع تطوير القدرات العسكرية، قبل قمة أنقرة المرتقبة يومي 7 و8 يوليو/ تموز المقبل.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده دراغوني، الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل عقب اجتماع رؤساء أركان دول الناتو.

وأكد دراغوني أن حلف شمال الأطلسي يواجه حاليا مرحلة تتطلب جاهزية أعلى وردعاً أقوى.

وشدد على أن توقعات المسؤولين العسكريين مرتفعة للغاية قبيل قمة أنقرة، مضيفاً: "يجب تحويل جميع التعهدات إلى نتائج ملموسة بوتيرة أسرع، مع ضمان مستوى أعلى من الجاهزية وتعزيز الردع".

وأشار إلى ترحيب الحلف بالتقدم الذي أحرزه الحلفاء في زيادة الإنفاق الدفاعي.

وتابع: "علينا التأكيد على ضرورة زيادة وتحسين سرعة تسليم ونشر جميع القدرات اللازمة للردع والدفاع بشكل كبير. نحن لسنا في حالة حرب، لكننا لسنا في حالة سلام أيضاً".

ودعا قطاع الصناعات الدفاعية في الدول الأعضاء إلى تسريع الإنتاج وتكييف نماذج أعمالها مع المتطلبات الجديدة، محذراً من مخاطر "التشرذم" في ظل تزايد التمويل الدفاعي.

