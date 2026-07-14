على لسان الأمين العام للناتو مارك روته ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا...

الناتو والاتحاد الأوروبي يجددان التزامهما بدعم أوكرانيا على لسان الأمين العام للناتو مارك روته ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا...

بروكسل/ الأناضول



جدد حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي التزامهما بمواصلة تقديم الدعم السياسي والعسكري والمالي لأوكرانيا، وذلك في قمة القادة لـ"تحالف الراغبين" بشأن أوكرانيا في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، شدد الأمين العام للناتو مارك روته على أن الدعم القوي لأوكرانيا سيظل من أولويات الناتو.

من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على منصة "إكس" إن اجتماع باريس كان مهما وجاء في توقيت مناسب لدفع الدعم المقدم إلى أوكرانيا.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي متوافق بكل أعضائه على استراتيجية "السلام عبر القوة".

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تقوم على زيادة الدعم لأوكرانيا، وتعزيز الضغوط على روسيا، والمضي قدما نحو تحقيق سلام عادل ودائم.

من جهتها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين توقيع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتيح للندن الانضمام إلى برنامج قروض دعم أوكرانيا الذي تبلغ قيمته 90 مليار يورو.

وأوضحت فون دير لاين أن الاتفاق سيمنح أوكرانيا إمكانية الوصول إلى شبكة أوسع من موردي المعدات الدفاعية، الأمر الذي سيسهم في تلبية احتياجات كييف في ساحة المعركة.

و"تحالف الراغبين" تشكيل دولي أعلن عنه بمبادرة من بريطانيا وفرنسا عقب قمة عقدت بلندن في مارس/ آذار 2025، جمعت قادة أوروبيين وممثلي منظمات دولية بهدف مناقشة آليات تعزيز السلام في أوكرانيا.

ويضم التحالف أكثر من 30 عضوا، وتشكل الدول الأوروبية غالبية أعضائه، ومنذ تأسيسه، شاركت تركيا في أنشطة التحالف، ومن المتوقع أن تتولى في المرحلة المقبلة قيادة الأنشطة المتعلقة بالمجال البحري، في حال استكمال وإقرار الإطارين القانوني والسياسي اللازمين لذلك.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.