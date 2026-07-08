الناتو: الإنفاق الدفاعي للأعضاء يتجاوز 1.8 تريليون دولار في 2026

بروكسل / الأناضول

توقع حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن ترتفع إجمالي النفقات الدفاعية للدول الأعضاء خلال العام 2026 إلى نحو 1.81 تريليون دولار، بزيادة تقارب 11 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وبحسب بيانات نشرها الحلف، الثلاثاء، من المتوقع أن تبلغ النفقات الدفاعية للدول الأعضاء 1.809 تريليون دولار في 2026، مقابل 1.630 تريليون دولار في 2025، و1.483 تريليون دولار في 2024.

وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة ستظل أكبر المنفقين دفاعياً داخل الحلف، بإجمالي 1.033 تريليون دولار، بما يعادل نحو 57 بالمئة من إجمالي الإنفاق الدفاعي للناتو.

وتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بنحو 147 مليار دولار، تليها بريطانيا بـ110 مليارات دولار، وفرنسا بـ80 مليار دولار، وإيطاليا بـ57 مليار دولار، وبولندا بـ53 مليار دولار، ثم كندا بـ52 مليار دولار، فيما يُتوقع أن تبلغ النفقات الدفاعية لتركيا 48 مليار دولار خلال العام الجاري.

وعلى صعيد نسبة الإنفاق الدفاعي إلى الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع أن تتصدر ليتوانيا دول الحلف بنسبة 5.33 بالمئة، تليها إستونيا (5.10 بالمئة)، ولاتفيا (4.92 بالمئة)، وبولندا (4.68 بالمئة)، ثم اليونان (3.65 بالمئة). ويتوقع أن تبلغ نسبة الإنفاق الدفاعي لتركيا 2.85 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

كما تشير التقديرات إلى أن 17 دولة من أعضاء الحلف ستحقق في 2026 هدف تخصيص 1.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي للاستثمارات المرتبطة بالدفاع والأمن.

وكان قادة الناتو اتفقوا في قمة لاهاي بالعام 2025 على تخصيص 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي الأساسي، إضافة إلى 1.5 بالمئة للاستثمارات المرتبطة بالأمن والدفاع، بما يشمل الجاهزية المدنية، وتعزيز الابتكار، وحماية البنية التحتية الحيوية، ودعم الصناعات الدفاعية، وذلك بحلول العام 2035.

وتستضيف العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء والأربعاء، النسخة 36 من قمة "الناتو"، وجرى استهلالها بمنتدى الصناعات الدفاعية الذي يركز على الإنتاج العابر للأطلسي والاستثمارات المرتبطة به.

