المنظمة البحرية الدولية تعلق خطة إجلاء 11 ألف بحار عالقين في الخليج عقب هجوم استهدف سفينة شحن في خليج عُمان بالقرب من مضيق هرمز

لندن/ الأناضول

أعلنت المنظمة البحرية الدولية، الخميس، تعليق خطة إجلاء نحو 11 ألف بحّار عالقين في الخليج العربي، وذلك عقب هجوم استهدف سفينة شحن في خليج عُمان بالقرب من مضيق هرمز.

وقال الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز، في بيان، إن عددا من السفن جرى إجلاؤها بنجاح ضمن الخطة التي أُطلقت الأربعاء، إلا أن التطورات الأمنية الأخيرة دفعت إلى تعليقها مؤقتا.

وأشار دومينغيز، إلى أن الهجوم الذي وقع اليوم (الخميس) على سفينة كانت تعبر مضيق هرمز لم يمر ضمن مسار الخطة.

وأكد أن سلامة البحارة تبقى أولوية قصوى، وأن تعليق الخطة جاء بهدف ضمان تنسيق الجهود وتقييم الوضع الأمني بشكل أدق.

والأربعاء، أعلنت المنظمة بدء تنفيذ خطة إجلاء واسعة تشمل أكثر من 11 ألف بحّار في الخليج العربي، بالتعاون مع دول المنطقة، بينها إيران وسلطنة عُمان والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت هيئة بريطانية معنية برصد الحوادث البحرية، إصابة سفينة شحن بقذيفة مجهولة المصدر قبالة سواحل سلطنة عُمان، ما ألحق أضرارا بجسر قيادتها، دون وقوع إصابات.

ويأتي الحادث بعد إعلان سلطنة عُمان فتح ممر بحري مؤقت للسفن العابرة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، لضمان حرية الملاحة دون فرض رسوم عبور.

ورحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإعلان، فيما رفضته إيران ووصفته بأنه "غير مقبول وخطير للغاية"، مؤكدة أن العبور الآمن في المضيق يكون عبر المسارات التي تعلنها طهران.

وحذرت إيران السفن من الإبحار خارج المسارات التي حددتها، مهددة باتخاذ إجراءات بحق السفن المخالفة.

ويعد مضيق هرمز أحد أبرز ملفات التفاوض بين واشنطن وطهران في إطار الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ويعد مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط، من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والسلع بين الخليج العربي والأسواق الدولية.

وفي 18 يونيو/ حزيران الجاري، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت إعادة فتح المضيق أمام الملاحة التجارية، بعد أن أدى إغلاقه إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز.

ويقع مضيق هرمز بين السواحل الإيرانية شمالا والعُمانية جنوبا، ويربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويعد أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة العالمية.