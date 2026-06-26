الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز قال إن إجلاء أكثر من 500 سفينة قد يستغرق عدة أسابيع

المنظمة البحرية الدولية: إجلاء 2500 بحّار من الخليج من أصل 11 ألفا الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز قال إن إجلاء أكثر من 500 سفينة قد يستغرق عدة أسابيع

نيويورك/ الأناضول

قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، الجمعة، إنهم تمكنوا خلال آخر ثلاثة أيام ونصف اليوم من إجلاء نحو 115 سفينة ونحو 2500 بحّار بشكل آمن من الخليج العربي قبل التوقف المؤقت لخطة الإجلاء.

جاء ذلك في حديث لدومينغيز، عبر الفيديو من لندن، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأشار إلى أنهم يواصلون إجراء محادثات مع الدول المعنية من أجل إجلاء البحارة العالقين في الخليج العربي.

وفيما يتعلق بتعليق خطة الإجلاء التي أُطلقت لـ11 ألف بحّار عالق في الخليج، عقب الهجوم الذي استهدف سفينة شحن قبالة سواحل عُمان الخميس، قال دومينغيز، إنهم يواصلون حاليًا محادثاتهم مع دول المنطقة، ولا سيما عُمان والولايات المتحدة وإيران.

وأضاف: "أعمل بشكل مكثف على التحقق من الضمانات الأولية المتعلقة بعدم استهداف السفن، واستمرار تدفق التجارة، وبخاصة ضمان إجلاء البحارة. وما إن نحصل على مزيد من التأكيدات، سنكون مستعدين لاستئناف عملية الإجلاء".

وأوضح دومينغيز، أنهم سيواصلون الإجلاء تدريجيا بعد ضمان التنسيق والتأكيد بين الأطراف في المنطقة.



وأشار إلى أن إجلاء أكثر من 500 سفينة قد يستغرق عدة أسابيع.

وكشف دومينغيز، أنه خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وقع أكثر من 40 هجومًا على سفن مختلفة، أسفرت عن مقتل 14 بحّارا.

وفي بيان سابق قبل يومين، أوضحت المنظمة البحرية الدولية أنها ستبدأ تنفيذ خطة إجلاء أكثر من 11 ألف بحّار عالقين في الخليج العربي، وأن هذه العملية واسعة النطاق ستُنفذ بالتعاون الوثيق مع إيران وسلطنة عُمان وجميع الدول الساحلية الأخرى في المنطقة والولايات المتحدة.

لكن دومينغيز، أعلن لاحقا اتخاذ قرار بتعليق خطة الإجلاء مؤقتًا بعد الهجوم الذي استهدف سفينة شحن أثناء إبحارها قبالة سواحل عُمان.