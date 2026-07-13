تهدف المبادرة لدعم المشاريع الرامية إلى إعادة تشغيل الخدمات الأساسية في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن المفوضية..

المفوضية الأوروبية تطلق مبادرة بمليار دولار لدعم تعافي غزة تهدف المبادرة لدعم المشاريع الرامية إلى إعادة تشغيل الخدمات الأساسية في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن المفوضية..

بروكسل/الأناضول

أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، إطلاق مبادرة باسم "مبادرة فريق غزة"(Team Gaza Initiative)، لتقديم مساهمات مالية بقيمة 883.6 مليون يورو ( نحو مليار ⁠دولار) بهدف دعم جهود التعافي المبكر في القطاع.

وأشار بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، إلى إعلان إطلاق "مبادرة فريق غزة" في إطار الاجتماع الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الاثنين.

وأوضح البيان أن المبادرة تهدف إلى دعم المشاريع الرامية إلى إعادة تشغيل الخدمات الأساسية في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن المبادرة ستركّز على عدد من المجالات، من بينها إصلاح البنية التحتية للمياه وشبكات الصرف الصحي، وإزالة الأنقاض والنفايات الصلبة، ودعم الخدمات الصحية، والطاقة، وإعادة تفعيل قطاعي الزراعة والغذاء في غزة.

وأشار البيان إلى أن المبادرة أُعدّت استناداً إلى تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في غزة الذي أصدره الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي في شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وأوضح البيان أن "مبادرة فريق غزة" ستجمع مساهمات مالية تبلغ 883.6 مليون يورو لدعم جهود التعافي المبكر في القطاع، لافتا أيضا إلى توقيع اتفاقيات مساهمة جديدة في إطار الآلية المستخدمة لتحويل الدعم المالي المقدم إلى السلطة الفلسطينية.

ورغم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في 10 أكتوبر 2025، لم تشهد الأوضاع الإنسانية في القطاع تحسنا بسبب تنصل إسرائيل من التزاماتها بما في ذلك فتح المعابر، وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية، ومواد البناء.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية، التي استمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل، وما يزيد على 173 ألف جريح، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.