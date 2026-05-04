- المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايسا إيتكونين: "لا أحد يعرف كم سيستمر هذا الوضع. لذلك فإن أفضل وأكثر ما يمكننا فعله هو الاستعداد لكل الاحتمالات"

المفوضية الأوروبية تدعو إلى الاستعداد لمواجهة نقص وقود الطائرات - المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايسا إيتكونين: "لا أحد يعرف كم سيستمر هذا الوضع. لذلك فإن أفضل وأكثر ما يمكننا فعله هو الاستعداد لكل الاحتمالات"

بروكسل/ الأناضول

المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايسا إيتكونين: "لا أحد يعرف كم سيستمر هذا الوضع. لذلك فإن أفضل وأكثر ما يمكننا فعله هو الاستعداد لكل الاحتمالات"

أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفعت بسرعة في أوروبا، وخاصة وقود الطائرات الذي ارتفع سعره إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي

دعت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايسا إيتكونين للاستعداد لمواجهة أي نقص محتمل في إمدادات وقود الطائرات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، الاثنين، حيث تحدثت عن أزمة وقود الطائرات في أوروبا.

وأشارت إلى أن آلية تبادل المعلومات داخل الاتحاد الأوروبي تعمل بشكل جيد، وتوفر شفافية إضافية وتساعد على تنسيق الإجراءات.

وأضافت: "أعتقد أن لا أحد يعرف كم سيستمر هذا الوضع. لذلك فإن أفضل وأكثر ما يمكننا فعله هو الاستعداد لكل الاحتمالات".

وشهدت أوروبا ارتفاعا سريعا في أسعار النفط والغاز الطبيعي بسبب الصراع في الشرق الأوسط وتعطل الشحنات عبر مضيق هرمز.

وارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي بسرعة في أوروبا، وخاصة وقود الطائرات الذي ارتفع سعره إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي.

وتستطيع المصافي الأوروبية في الظروف الطبيعية تغطية نحو 70 بالمئة من استهلاك وقود الطائرات، بينما يتم استيراد الجزء المتبقي خصوصا من دول الشرق الأوسط والخليج.

وأعلنت شركة الطيران الهولندية "كي إل إم" أنها ستلغي 160 رحلة داخل أوروبا هذا الشهر بسبب ارتفاع تكاليف الوقود.

كما قررت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانسا" إيقاف أنشطة شركتها التابعة "سيتيلاين" نتيجة ضغوط التكاليف، بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات.

وتتصاعد مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، مما ينذر باحتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وبعد حشدها قوات وطائرات مقاتلة، بدأت واشنطن الاثنين ما قالت إنها عملية لمساعدة السفن التابعة لدول "محايدة" والعالقة في المضيق على العبور، وهو ما اعتبرته طهران خرقا لوقف إطلاق النار.

ومع جمود مسار المفاوضات، بدأت واشنطن في 13 أبريل/نيسان حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على هرمز، فردت طهران بمنع المرور في المضيق إلا بتنسيق معها.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، أسفرت عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات انتقامية قتلت وجرحت أمريكيين وإسرائيليين.