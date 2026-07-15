المشاركة تشمل نشر ضباط سامين لدى القيادة المشتركة للقوة، وفق بيان للجيش المغربي

المغرب يوقع اتفاقا للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية بغزة المشاركة تشمل نشر ضباط سامين لدى القيادة المشتركة للقوة، وفق بيان للجيش المغربي

الرباط/ أحمد بنطاهر/ الأناضول

أعلن المغرب، الأربعاء، توقيع اتفاق بشأن مشاركته في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، من خلال نشر ضباط سامين لدى القيادة المشتركة للقوة.

جاء ذلك في بيان للجيش المغربي، عقب استقبال وزير الخارجية ناصر بوريطة ووزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي، في العاصمة الرباط، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف.

وقال البيان، إن استقبال ملادينوف، جاء تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي محمد السادس.

وأضاف: "وقع الجانبان، في ختام اللقاء، الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة".

وأوضح البيان، أن الاتفاق يشكل الإطار القانوني المنظم للجوانب التقنية والعملياتية للمشاركة المغربية، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة، عبر مبادرات إنسانية وأمنية، في بناء مناخ من السلم والأمن.

وأكد أن المشاركة في قوة الاستقرار الدولية تجسد تمسك المملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي.

وبحسب البيان، رحب مسؤولو مجلس السلام في غزة انخراط المغرب في المبادرة من خلال نشر ضباط سامين لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية.

وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن البيت الأبيض اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، وتشمل "مجلس السلام" و"مجلس غزة التنفيذي" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة (حكومة التكنوقراط لا تزال في القاهرة)" و"قوة الاستقرار الدولية".

وعقد "مجلس السلام" أول اجتماع بشأن غزة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 19 فبراير/ شباط الماضي، بمعهد السلام في العاصمة واشنطن.

وتندرج هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

وجرى التوصل إلى الخطة بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف مصاب، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.