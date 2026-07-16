من بينها الخارجية والطيران المدني والسكك الحديدية والثقافة، خلال انعقاد الدورة الـ15 اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين..

المغرب وفرنسا يوقعان 12 اتفاقية لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة من بينها الخارجية والطيران المدني والسكك الحديدية والثقافة، خلال انعقاد الدورة الـ15 اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين..

الرباط / الأناضول

وقع المغرب وفرنسا، الخميس، 12 اتفاقية للتعاون في مجالات متعددة، بينها الشؤون الخارجية والطيران المدني والسكك الحديدية والثقافة.

جاء ذلك على هامش الدورة الـ15 للجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين، والتي عقدت في العاصمة المغربية الرباط يومي 15 و16 يوليو/ تموز الجاري.

وبحسب مراسل الأناضول، ترأس حفل التوقيع على الاتفاقيات رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ونظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو.

وشملت الاتفاقيات الموقعة خطاب نوايا للتعاون في مجال السياسة الخارجية النسوية، يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز الدبلوماسية النسوية على مستوى وزارتي خارجية البلدين وفي المحافل الدولية.

كما وقع الجانبان اتفاقية في مجال الطيران المدني، تتضمن خطة عمل تمتد لثلاث سنوات، لتحديد مجالات وطرائق التعاون.

وأشرف المسؤولان كذلك على توقيع اتفاقية قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل شبكة قطارات الرباط الإقليمية السريعة، واتفاقية قرض أخرى من الوكالة نفسها لدعم سياسة المياه في المغرب، إلى جانب اتفاقية للتعاون في مجال التكوين في العلوم البحرية.

ومن بين الاتفاقيات، آلية تعاون لتفكير بشكل مشترك في أفضل طريقة لدعم مبتكري ومنتجي ألعاب الفيديو في إفريقيا جنوب الصحراء، وتعزيز التبادلات المكثفة بين المركز الوطني الفرنسي للسينما والصور المتحركة وإدارة الاتصال بوزارة الشباب والثقافة والاتصال في المملكة المغربية.

ووقع البلدان أيضا إعلان نوايا بشأن تدريس اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا في شبكة التعليم الفرنسية.

ومنذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، توالت زيارات متبادلة لمسؤولين من البلدين، تخللها توقيع اتفاقيات في عدد من القطاعات.

ويومها، وقّع ملك المغرب محمد السادس وماكرون "إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة" بين البلدين.