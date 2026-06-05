القرار لا يشمل المدانين بجرائم أمنية أو بالتجسس أو بارتكاب أعمال ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد

المرشد الإيراني يوافق على العفو عن ألفي سجين بمناسبة "عيد الغدير" القرار لا يشمل المدانين بجرائم أمنية أو بالتجسس أو بارتكاب أعمال ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد

أنقرة/ الأناضول

وافق المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، على قرار يقضي بالعفو عن أكثر من ألفي سجين وتخفيف الأحكام عن آخرين، وذلك بمناسبة "عيد الغدير".

وذكرت وكالة ميزان الإيرانية، الجمعة، أن القرار جاء بناء على اقتراح رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي.

وبموجب القرار، سيتم الإفراج عن ما لا يقل عن ألفي سجين، فيما سيستفيد آخرون من تخفيض مدد العقوبات الصادرة بحقهم.

وأوضحت السلطات الإيرانية أن المدانين بجرائم أمنية أو بالتجسس أو بارتكاب أعمال ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، إضافة إلى الأشخاص الذين يشكلون تهديدا للأمن العام، لن يستفيدوا من العفو بأي حال من الأحوال.

ووفقا للمادة 110 من الدستور الإيراني، يمتلك المرشد الأعلى صلاحية إصدار قرارات العفو عن السجناء، ويجري ذلك عادة بناء على طلب من السلطة القضائية في المناسبات الوطنية والدينية، ولا سيما ذكرى انتصار الثورة الإيرانية والأعياد الدينية.

ويُعد عيد الغدير، من المناسبات الدينية المهمة لدى الشيعة، إذ يحيون فيه ذكرى إعلان النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، عقب عودته من حجة الوداع، الإمام علي بن أبي طالب "مرشدا روحيا من بعده"، وفق المعتقد الشيعي. ويُحتفل بهذه المناسبة سنويا في إيران.

