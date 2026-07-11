مجتبى خامنئي قال إن "الانتقام مطلب شعبنا ولا بد أن يتحقق"..

المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يتوعد بالانتقام لمقتل والده مجتبى خامنئي قال إن "الانتقام مطلب شعبنا ولا بد أن يتحقق"..

طهران / الأناضول



تعهد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بالثأر لمقتل والده، المرشد السابق علي خامنئي، مؤكدا أن "الانتقام سيكون حتميا".

وأكد خامنئي في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، السبت، أنه سيواصل السير على النهج الذي رسمه والده.

وقال في رسالته: "الانتقام مطلب شعبنا، ولا بد أن يتحقق. وسيؤدي الأحرار في العالم قريبا جزءا من هذه المهمة الإلهية".

وأضاف: "نتعهد بالانتقام من القتلة المجرمين لدماء الشهداء في الحربين ولدمائك الطاهرة. إن هؤلاء المجرمين المدرجين على القائمة من بدايتها إلى نهايتها سيحملون معهم إلى قبورهم أمنيتهم بالموت الهادئ في أسرتهم".

وأردف: "عليهم أن يعلموا أن هذا الأمر لا يعتمد على وجودي أو وجود أي مسؤول آخر. فهذا الوعد سيتحقق سواء كنا موجودين أم لا".



والجمعة، أُقيمت في مدينة مشهد الإيرانية صلاة الجنازة على جثمان علي خامنئي قبل دفنه في مكان خاص داخل مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد.

وقُتل خامنئي، الذي حكم إيران لنحو 36 عاما، بغارة أمريكية إسرائيلية استهدفته في اليوم الأول من الحرب على البلاد في 28 فبراير الماضي.

ومنذ ذلك اليوم تشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا، وعقب توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، تتواصل المفاوضات بين الجانبين بوساطة قطر وباكستان، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.