نتنياهو طلب تأجيل الجلسة المخصصة للرد على تهم الفساد، والمحكمة والنيابة وافقتا على الطلب

المحكمة تؤجل جلسة محاكمة نتنياهو لأسباب "سياسية وأمنية" نتنياهو طلب تأجيل الجلسة المخصصة للرد على تهم الفساد، والمحكمة والنيابة وافقتا على الطلب

القدس/ الأناضول

تقرر عقد الجلسة يوم غد الثلاثاء

هيئة البث قالت إن نتنياهو سيجري نقاشا أمنيا حول الاستيلاء على سفن "أسطول الصمود" المتجهة لغزة

قبلت المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب، الاثنين، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل مثوله أمامها اليوم للرد على تهم الفساد الموجهة إليه، إلى غد الثلاثاء، بدعوى وجود أسباب "سياسية وأمنية"

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "نتنياهو طلب هذا الصباح تأجيل جلسة المحكمة، لأسباب سياسية أمنية".

وذكرت أن المحكمة والنيابة العامة وافقتا على الطلب، فيما تقرر عقد الجلسة المقبلة يوم غد الثلاثاء.

وأضافت الهيئة أن نتنياهو سيجري في وقت لاحق اليوم، نقاشا أمنيا حول الاستيلاء على سفن "أسطول الصمود" المتجهة إلى قطاع غزة.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن البحرية تستعد خلال ساعات لاعتراض قوارب الأسطول والاستيلاء عليها في المياه الدولية.

ومساء الأحد، أعلن الأسطول، رصد "سفن مجهولة" قرب القوارب المشاركة في رحلته، وذلك بعد وقت قصير من إعلانه الوصول إلى المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط.

وكان الأسطول أبحر الخميس، بمشاركة 54 سفينة من مدينة مرمريس التركية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد، وقُدمت لوائح الاتهام فيها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.



وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا عام 2020، وهو ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.