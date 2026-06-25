قرار المحكمة العليا الأمريكية جاء بأغلبية 6 قضاة محافظين مقابل 3 قضاة ليبراليين، ما سيؤثر سلبا على مئات الآلاف من الأشخاص الذين يستفيدون من "برنامج الحماية المؤقتة" للمهاجرين

المحكمة العليا تسمح لترامب بإنهاء "الحماية" لمهاجرين من سوريا وهايتي قرار المحكمة العليا الأمريكية جاء بأغلبية 6 قضاة محافظين مقابل 3 قضاة ليبراليين، ما سيؤثر سلبا على مئات الآلاف من الأشخاص الذين يستفيدون من "برنامج الحماية المؤقتة" للمهاجرين

واشنطن/ الأناضول

سمحت المحكمة العليا الأمريكية، الخميس، لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بإنهاء "برنامج الحماية المؤقتة" للمهاجرين الفارين من العنف والكوارث الطبيعية في هايتي وسوريا.

وأفاد مراسل الأناضول، أن قرار المحكمة سيؤثر سلبا على مئات الآلاف من الأشخاص في الولايات المتحدة ممن يتمتعون بالوضع القانوني المذكور.

وأوضح أن القرار جاء بأغلبية 6 قضاة محافظين مقابل 3 قضاة ليبراليين، ما يتيح للإدارة الأمريكية المضي في إنهاء هذا الوضع القانوني.

ويشمل القرار نحو 350 ألف هايتي و6 آلاف سوري، في إطار برنامج سبق أن استفاد منه مهاجرون من 17 دولة.

ويُتوقع أن يمتد أثر القرار ليشمل أيضاً مهاجرين من دول أخرى يخضعون لنفس البرنامج، والبالغ عددهم نحو 1.3 مليون شخص في الولايات المتحدة.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية طالبت بإنهاء البرنامج لهؤلاء المهاجرين، فيما سبق للمحكمة العليا أن أيدت قرارات مماثلة تتعلق ببرامج حماية لمهاجرين من فنزويلا.