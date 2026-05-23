المجر تتراجع عن نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

فيينا/ الأناضول

أعلن رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماغيار، الجمعة، تراجع بلاده عن نية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة جرى الإعلان عنها خلال فترة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.

وقال ماغيار، في منشور عبر منصة "إكس" الأمريكية، إن الحكومة المجرية "تسحب نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زار المجر في 3 أبريل/ نيسان 2025 رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي دفع حكومة أوربان حينها إلى إعلان نيتها الانسحاب من المحكمة.

وفي 20 مايو/ أيار 2025، صوّت البرلمان المجري لصالح الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، على أن تُستكمل إجراءات الانسحاب في 2 يونيو/ حزيران المقبل.

لكن ماغيار، الذي تولى رئاسة الحكومة عقب الانتخابات العامة في 12 أبريل الماضي، أعلن لاحقا وقف إجراءات الانسحاب من المحكمة.

