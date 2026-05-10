المجر.. بيتر ماغيار يبدأ رسميا مهامه رئيسا للوزراء

فيينا / الأناضول

بدأ بيتر ماغيار، زعيم حزب الاحترام والحرية (تيسا) مهاما بشكل رسمي رئيسا للوزراء في المجر، إثر جلسة تصويت عقدها البرلمان السبت.

وتغلب ماغيار في الانتخابات العامة التي شهدتها المجر في 12 أبريل/نيسان الماضي، على رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان الذي كان يحكم البلاد منذ 16 عاما.

وتمكن حزب الاحترام والحرية (تيسا) من الفوز بـ141 مقعدا في البرلمان المجري المكون من 199 مقعدا.

وذكر مراسل الأناضول أن البرلمان المجري عقد جلسته افتتاحية عقب الانتخابات العامة، وأجرى تصويتا لاختيار ماغيار رئيسا للوزراء.

وخلال التصويت، تم انتخاب ماغيار، رئيسا جديدا للوزراء ليبدأ مهامه بشكل رسمي خلفا لفيكتور أوربان.

ويُعد بيتر ماغيار (45 عاما)، قانونيا ودبلوماسيا سابقا، وهو من أبرز الأسماء الصاعدة في السياسة المجرية خلال الفترة الأخيرة.

وعمل ماغيار في بروكسل خلال فترة حكم رئيس الوزراء فيكتور أوربان التي استمرت 16 عاما، كما شغل مناصب في مجالس إدارة عدد من المؤسسات الحكومية.

وخلال حملته للانتخابات العامة، أعلن ماغيار في عام 2025 هدفه "إعادة توحيد" البلاد، مركزا على مكافحة الفساد، وإعادة ترسيخ سيادة القانون، وإصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.