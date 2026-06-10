ترامب كان قد تساءل في مقابلة مع شبكة "أي بي سي" الأمريكية إذا ما كان نتنياهو يريد خوض الانتخابات..

"الليكود" ردا على ترامب: نتنياهو سيخوض الانتخابات المقبلة ترامب كان قد تساءل في مقابلة مع شبكة "أي بي سي" الأمريكية إذا ما كان نتنياهو يريد خوض الانتخابات..

القدس/ الأناضول

قال حزب "الليكود" اليميني الإسرائيلي، الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخوض الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق هذا العام.

وأضاف الحزب، الذي يقوده نتنياهو، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "سيخوض رئيس الوزراء نتنياهو الانتخابات المقبلة"، متوقعا أن يفوز فيها.

وبدا أن "الليكود" يرد بهذا التصريح على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تساءل في مقابلة مع شبكة "أي بي سي" الأمريكية، إذا ما كان نتنياهو يريد خوض الانتخابات.

وقال ترامب عن خوض نتنياهو الانتخابات القادمة: "لا أعرف، لقد حقق مسيرة مهنية مذهلة. هل يرغب في الاستمرار؟ لأنه، كما تعلمون، رئيس وزراء في زمن الحرب. سننتصر في الحرب قريبًا بطريقة أو بأخرى".

وأضاف: "كما تعلمون، هو رئيس وزراء في زمن الحرب، لا بأس، تمامًا كما أنني رئيس في زمن الحرب".

وتنتهي ولاية الكنيست الحالي في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل حيث يتوقع أن تجري الانتخابات في شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

ويعتقد 61 بالمئة من الإسرائيليين بأن على نتنياهو عدم الترشح في انتخابات الكنيست المقبلة.

جاء ذلك في استطلاع أجراه معهد ديمقراطية إسرائيل (خاص) ونشرت نتائجه، مساء الثلاثاء، وحصلت الأناضول على نسخة منه الأربعاء.

وقال المعهد: "يعتقد 61 بالمئة من عموم الجمهور أن رئيس الوزراء نتنياهو لا ينبغي أن يترشح في انتخابات الكنيست المقبلة، بينما يرى 35 بالمئة أنه ينبغي عليه ذلك"، ولا تملك النسبة المتبقية رأيا محددا.

وأضاف: "بين الإسرائيليين اليهود، يعتقد 57 بالمئة أن على نتنياهو عدم الترشح، بينما يرى 39.5 بالمئة أنه ينبغي عليه الترشح، أما بين الإسرائيليين العرب، فيعتقد 83 بالمئة أنه لا ينبغي عليه الترشح، مقابل 11 بالمئة يرون أنه ينبغي عليه ذلك".