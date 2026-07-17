الجيش الكويتي يقول إن أصوات الانفجارات ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي..

الكويت تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية الجيش الكويتي يقول إن أصوات الانفجارات ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي..

إسطنبول / الأناضول

أعلن الجيش الكويتي، فجر الجمعة، تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية استهدفت البلاد.

وقال الجيش، في منشور عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، إثر العدوان الإيراني الآثم".

وأضاف أن "أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

ودعا الجيش الجميع إلى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

يتبع//