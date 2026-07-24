الكويت تعلن التصدي لهجوم رابع بصواريخ ومسيرات

إسطنبول / الأناضول

أعلن الجيش الكويتي، الخميس، تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة "معادية"، هي الرابعة التي تستهدف البلاد خلال اليوم، على خلفية ما وصفه بـ"العدوان الإيراني الآثم".

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش، في بيان، إن منظومات الدفاع الجوي تصدت للهجمات، موضحة أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في بعض المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض "الأهداف المعادية".

ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

يتبع//