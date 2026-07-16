وزارة الدفاع أكدت أن عمليات الاعتراض أسفرت عن سقوط شظايا في عدد من المناطق السكنية ما خلف أضراراً مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية

الكويت تعلن اعتراض 32 مسيرة وتتحدث عن استهداف منشآت حيوية وزارة الدفاع أكدت أن عمليات الاعتراض أسفرت عن سقوط شظايا في عدد من المناطق السكنية ما خلف أضراراً مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، الخميس، اعتراض 32 طائرة مسيّرة معادية دخلت المجال الجوي للبلاد منذ فجر اليوم.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "القوات المسلحة رصدت منذ فجر اليوم (الخميس) 32 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها والتعامل معها".

وأضافت أن "العدوان الإيراني الآثم استهدف عددا من المنشآت الحيوية في البلاد" دون ذكرها.



ولفتت الوزارة، إلى أن عمليات اعتراض "الأهداف المعادية" أسفرت عن "سقوط شظايا في عدد من المناطق السكنية، ما خلف أضرارا مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وأكدت استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها "بكفاءة واقتدار"، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن البلاد ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

يأتي ذلك في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران مؤخرا، إذ تشن الولايات المتحدة منذ أيام ضربات على عدة مناطق إيرانية، فيما ترد إيران باستهداف ما تقول إنها أهداف أمريكية في المنطقة.

وفي وقت سابق الخميس، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الجيش الإيراني استهدف "أنظمة رادار ونظام دفاع جوي من طراز باتريوت، ومنشآت لتخزين الوقود في قاعدة علي السالم الجوية" بالكويت، إضافة إلى منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة "الشيخ عيسى الجوية" بالبحرين.

جدير بالذكر أن واشنطن وطهران وقعتا، في 18 يونيو/حزيران الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار، بعد تجدد التصعيد إثر هجمات إيرانية في اليوم السابق استهدفت ثلاث سفن في مضيق هرمز، لترد الولايات المتحدة بشن ضربات على مواقع داخل إيران.