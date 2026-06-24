بعد دعم 4 أعضاء جمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين خلال التصويت، ما سمح بتمرير القرار رغم هيمنة الجمهوريين على المجلس.

الكونغرس يمرر قرارا يقيد قدرة ترامب على شن حرب ضد إيران بعد دعم 4 أعضاء جمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين خلال التصويت، ما سمح بتمرير القرار رغم هيمنة الجمهوريين على المجلس.

واشنطن / الأناضول

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يتعلق بصلاحيات الحرب، يهدف إلى الحد من أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران دون موافقة الكونغرس.

وجاء إقرار المشروع بدعم 4 أعضاء جمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين خلال تصويت جرى مساء الثلاثاء، ما سمح بتمرير القرار رغم هيمنة الجمهوريين على المجلس.

وحظي مشروع القرار الذي كان مجلس النواب قد أقرّه في وقت سابق من الشهر الجاري، بتأييد 50 عضواً مقابل 48 صوتا رافضاً له.

وصوّت لصالح القرار كل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ليزا موركوفسكي، وسوزان كولينز، وراند بول، وبيل كاسيدي، فيما ساهم غياب بعض الأعضاء الجمهوريين عن جلسة التصويت، في ترجيح كفة المؤيدين.

وتعليقاً على التصويت، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن الأمريكيين "يدفعون ثمن الخطأ التاريخي الذي ارتكبه (الرئيس دونالد) ترامب في إيران".

واعتبر شومر سياسات ترامب تجاه إيران، بأنها ستُسجل ضمن أسوأ قرارات السياسة الخارجية الأمريكية.

ورغم أن القرار يحمل طابعاً رمزياً إلى حد كبير ولا يتمتع بقوة قانونية ملزمة بشكل كامل، إلا أنه يعكس مدى تنامي القلق داخل الكونغرس، بما في ذلك بين بعض الجمهوريين، بشأن الحرب ضد إيران والاتفاق الذي أبرمته إدارة ترامب لإنهائها.

يذكر أن التصويت على المشروع تزامن مع طلب وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" من الكونغرس تخصيص 80 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب ضد إيران وتجديد مخزونات الذخائر العسكرية.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير حربا على إيران، وردت الأخيرة بهجمات على دول بالمنطقة أوقعت قتلى في الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

وفي 14 يونيو/ حزيران الجاري أعلنت إيران والولايات المتحدة التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وسُميت المذكرة "تفاهم إسلام آباد" ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.