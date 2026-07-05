-ترامب أكد مجددا استعداده للمساهمة في إنهاء القتال بأوكرانيا، وبوتين أطلعه على الواقع الميداني.

الكرملين: اتصال هاتفي بنّاء بين بوتين وترامب استمر 85 دقيقة -ترامب أكد مجددا استعداده للمساهمة في إنهاء القتال بأوكرانيا، وبوتين أطلعه على الواقع الميداني.

موسكو/ الأناضول

أعلن مستشار السياسة الخارجية في الكرملين، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا "بناء" مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بطلب من الجانب الأمريكي استمر لمدة 85 دقيقة.

وأوضح أوشاكوف في تصريحات للصحفيين، أن المحادثة استمرت نحو ساعة ونصف، واستهلها بوتين بتهنئة ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة عيد الاستقلال.

وأضاف أن الرئيسين استحضرا المساهمة الروسية في تطور الدولة الأمريكية، وأكدا أهمية احترام الصفحات المشتركة والتحالف الذي جمعهما خلال الحرب العالمية الثانية، مشيراً إلى أن هذه المكالمة هي الرابعة بين الزعيمين هذا العام، ووصفها بأنها كانت عملية وبنّاءة للغاية وشهدت بحث القضايا الثنائية والدولية بصراحة.

الملف الأوكراني وقمة "الناتو"

وأفاد المستشار الروسي أن ملف أوكرانيا كان بين القضايا التي تم تناولها، بما في ذلك مشاركة ترامب في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقررة في تركيا يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.

وذكر أوشاكوف أن "ترامب أكد مجددا استعداده للمساهمة في إنهاء القتال في أوكرانيا بسرعة والتوصل إلى حلول سلمية للأزمة".

وتابع أن المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، سيواصلان جهود الوساطة ومستعدان لزيارة موسكو في الوقت المناسب، مجددا تأكيد دعم الجانب الروسي للحل الدبلوماسي.

وفي السياق ذاته، انتقد أوشاكوف مواقف بعض القادة الأوروبيين معتبرا إياها مبنية على تصورات خاطئة تسعى لإطالة أمد الصراع، مبينا أن بوتين أطلع ترامب على الواقع الميداني واستمرار القوات الروسية في السيطرة على بلدات ومناطق جديدة.

الملف الإيراني وآفاق التعاون

وفيما يتعلق بإيران، أعرب بوتين عن أمله في استمرار العملية التفاوضية بين واشنطن وطهران استنادا إلى مذكرة التفاهم التي توصل إليها الطرفان.

وأشار أوشاكوف إلى أن ترامب شكر الجانب الروسي على "موقفه المتوازن ومقترحاته البنّاءة"، حيث شدد الرئيسان على أهمية استمرار الاتصالات العسكرية والسياسية والاقتصادية بين البلدين.

وقال: "توجد فرص هائلة وواضحة للتعاون المتبادل بين بلدينا. ولكن لتحقيق ذلك، وكما أكد ترامب أيضا، يجب حل قضية أوكرانيا في أقرب وقت ممكن".

أبعاد رمزية ودعوة قائمة

ولفت المستشار إلى الأهمية الرمزية لإطلاق طاقم روسي-أمريكي مشترك إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة "بايكونور" الفضائية خلال الأيام المقبلة، كدليل عملي على رغبة القوتين في العمل معاً.

كما أشار إلى أن ترامب أعرب عن إعجابه الشخصي بمتحف "الأرميتاج" في مدينة سانت بطرسبرغ، لافتا إلى أن كرة القدم كانت من بين الموضوعات المناقشة حيث تمنى بوتين للولايات المتحدة النجاح في استضافة بطولة كأس العالم.

واختتم أوشاكوف بالإشارة إلى اتفاق الزعيمين على مواصلة التواصل وعقد محادثة جديدة قريبا، مؤكدا أن الدعوة الموجهة لترامب لزيارة روسيا ما زالت قائمة بشكل دائم.

