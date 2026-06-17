ما يعادل نحو 272 مليار دولار، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي..

القيمة السوقية لسوق دبي المالي تتجاوز تريليون درهم ما يعادل نحو 272 مليار دولار، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي..

الرباط / الأناضول

أعلنت السلطات الإماراتية، الأربعاء، أن القيمة السوقية لسوق دبي المالي تجاوزت تريليون درهم، ما يعادل نحو 272 مليار دولار.

جاء ذلك بتدوينة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة شركة "إكس" الأمريكية، مبينا فيها أن المؤشر العام لسوق دبي المالي سجل 6115.97 نقطة.

يأتي ذلك غداة إغلاق سوق دبي المالي تعاملات الثلاثاء مرتفعا بنسبة 1.69 بالمئة، أو ما يعادل 100.94 نقطة، عند مستوى 6054.98 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق يومي في أكثر من 3 أشهر، منذ جلسة 5 مارس/ آذار 2026.

وجاء الأداء الإيجابي للسوق وسط تحسن معنويات المستثمرين في أسواق المنطقة، عقب الإعلان عن اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء الحرب بينهما، والتي تسببت على مدى أشهر في رفع أسعار النفط وزيادة ضغوط التضخم عالميا.

والأحد أعلنت الولايات المتحدة وإيران، بوساطة باكستانية، توصل واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط.

ومن المقرر توقيع الاتفاق في سويسرا، الجمعة 19 يونيو/ حزيران 2026، على أن يعاد فتح مضيق هرمز عقب التوقيع.

وتنص مذكرة التفاهم على إجراء مفاوضات تفصيلية بين الولايات المتحدة وإيران خلال 60 يوما عقب التوقيع، بهدف التوصل إلى اتفاق دائم.