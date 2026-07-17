القيادة المركزية الأمريكية تعلن انتهاء موجة الهجمات على إيران الولايات المتحدة تشن هجمات على إيران لليلة السادسة على التوالي..

أنقرة/ الأناضول



أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، صباح الجمعة، انتهاء آخر موجة من الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على إيران، منذ 6 أيام متتالية.

وقالت سنتكوم في بيان: "أنهت القيادة المركزية الأمريكية، عند الساعة 21:40 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (04:40 بتوقيت تركيا)، آخر موجة كبيرة من الهجمات التي استهدفت إيران".

وأضافت أن الهجمات استهدفت أهدافا عسكرية إيرانية، شملت مواقع المراقبة الساحلية، ومنظومات الدفاع الجوي، والبنية التحتية اللوجستية العسكرية، والقدرات البحرية، باستخدام طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة وسفن حربية.

وأشارت سنتكوم إلى أن الهجمات الأخيرة على إيران كانت لليلة السادسة على التوالي.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط من العام ذاته.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز 2026، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.