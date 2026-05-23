القناة 12 عن ترامب: لن أبرم اتفاقا مع إيران إذا لم يكن جيدا لإسرائيل والقناة 13 الإسرائيلية تقول إن هناك "تراجعا أمريكيا" أمام إيران في المفاوضات

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أفادت القناة 12 العبرية، السبت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التزم بأنه لن يبرم اتفاقا مع إيران "إذا لم يكن جيدا بالنسبة لإسرائيل".



وادعى ترامب، في مقابلة مع القناة 12، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "غير قلق" بشأن الاتفاق المحتمل.

وقال: "لا أعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قلق"، بشأن الاتفاق المحتمل مع إيران.

وتابع ترامب: "هناك من يفضلون اتفاقا، وآخرون يفضلون استئناف الحرب، وأعتقد أن نتنياهو ممزق بين الخيارين، ولن أبرم اتفاقا مع إيران إذا لم يكن جيدا لإسرائيل".

وجدد تأكيده بأن إيران "تريد إبرام اتفاق".



وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه سيطّلع في وقت لاحق من السبت، على المسودة الإيرانية الأخيرة، قبل عقد اجتماع مع مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ونائبه جي دي فانس، ومسؤولين آخرين لبحث الملف، مرجحا أن يتخذ القرار الأحد.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين "كبار"، لم تسمهم، قولهم إن ويتكوف، "يحاول التوصل إلى اتفاق بأي ثمن"، وإنه يضغط على ترامب "لعدم العودة إلى القتال".

وأضاف المسؤولون أن إسرائيل تتلقى "معلومات مباشرة" من الولايات المتحدة، تفيد بأن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران "أصبحت ممكنة".

من جانبها، أفادت القناة 13 العبرية، بأن نتنياهو سيعقد، مساء السبت، جلسة أمنية مع قادة أحزاب الائتلاف، وسط "قلق إسرائيلي" من طبيعة الاتفاق الجاري بحثه بين واشنطن وطهران.

وبحسب القناة، ترى إسرائيل أن هناك "تراجعا أمريكيا" أمام إيران في المفاوضات.

وفي هذا الخصوص، نقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مصادر أمنية لم تسمها قولها، إن إسرائيل خفضت مستوى التأهب على ضوء التقارب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت الهيئة: "لا توجد توقعات حاليا لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران في هذه المرحلة".

يأتي ذلك وسط تصريحات للرئيس الأمريكي عن احتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران أو اتخاذ قرار عسكري.

وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.