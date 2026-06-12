ومسؤول أمريكي يقول إن نتنياهو "أدرك أن اتفاقا بات وشيكا وأنه لا يملك القدرة على منعه"..

القناة 12 الإسرائيلية عن ترامب: إمكانية توقيع اتفاق مع إيران الاثنين ومسؤول أمريكي يقول إن نتنياهو "أدرك أن اتفاقا بات وشيكا وأنه لا يملك القدرة على منعه"..

القدس/ سعيد عموري / الأناضول



نقلت القناة 12 الإسرائيلية، الجمعة، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران بحلول الاثنين.

ونقلت القناة الخاصة عن ترامب قوله إنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري (السبت والأحد)، أو بحلول الاثنين.

وزعم ترامب أن الإيرانيين "اعتذروا عن نشر معلومات غير صحيحة"، مضيفا أن البيان الذي أصدره وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان "إيجابيا للغاية".

وبحسب الموقع، اندلعت الأزمة بعد نشر وسائل إعلام إيرانية تقارير تحدثت عن حصول طهران على مليارات الدولارات من أموالها المجمدة فور توقيع الاتفاق، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية، مؤكدة أن الإفراج عن الأموال لن يتم قبل تنفيذ إيران التزاماتها.

وأضاف ترامب أن واشنطن طلبت من الإيرانيين إصدار توضيح رسمي بشأن تلك التقارير، محذراً من تداعيات عدم القيام بذلك، قبل أن ينشر عراقجي بياناً أكد فيه أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة "لم يكن أقرب مما هو عليه الآن".

في السياق، قالت القناة إن ترامب أجرى، مساء الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نقل خلاله رسالة مفادها أن الاتفاق المقترح "صفقة ممتازة"، وأنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".

ونقلت عن مسؤول أمريكي رفيع، لم تسمه، قوله إن نتنياهو لم يُبلّغ مسبقاً بإعلان ترامب بشأن الاتفاق مع إيران، وإنه فوجئ به.

وأضاف المسؤول أن نتنياهو لم يعارض الموقف الأمريكي بشكل كبير خلال المكالمة، لأنه "أدرك أن اتفاقا بات وشيكا وأنه لا يملك القدرة على منعه".

والخميس، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مصادر مطلعة فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن 4 طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز C-17 غادرت إلى أوروبا الخميس، في إطار الاستعدادات لزيارة نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، إلى جنيف لتوقيع اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

ويأتي هذا بعد ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات الخميس، أن بلاده قررت إنهاء الحرب على إيران "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية".

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، مفاوضات لإنهاء الحرب بوساطة باكستانية، التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

