البنك قال إن القضية المرفوعة ضده في الولايات المتحدة أُغلقت نهائيا

القضاء الأمريكي يغلق الدعوى المرفوعة ضد مصرف "خلق بنك" التركي البنك قال إن القضية المرفوعة ضده في الولايات المتحدة أُغلقت نهائيا

نيويورك / الأناضول

صادقت محكمة أمريكية على إسقاط الدعوى ضد مصرف "خلق بنك" التركي، ليغلق بذلك القضية المرفوعة منذ 9 سنوات.

وقال البنك التركي في بيان الأربعاء، إن محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك وافقت على الطلب المشترك الذي تقدم به "خلق بنك" والنيابة العامة في نفس المنطقة والتابعة لوزارة العدل الأمريكية، لإسقاط الدعوى.

وبموافقة المحكمة على الطلب، انتهت القضية التي استمرت على مدار 9 سنوات.

وجاء في البيان: "لقد أُغلقت القضية المرفوعة ضد مصرفنا في الولايات المتحدة بشكل نهائي وقاطع. نتمنى أن يكون هذا القرار خيرا لمصرفنا ومستثمرينا وعملائنا وموظفينا".

وأكد أن المصرف الذي يخدم الاقتصاد التركي منذ 88 عاما، سيواصل أنشطته كما كان في الماضي، واليوم وفي المستقبل، بصورة قوية وموثوقة ودون انقطاع، وبما يتوافق مع جميع القوانين والأنظمة الوطنية والدولية، كما سيواصل الإسهام في نمو القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.

وقال مدير عام البنك رجب سليمان أوزديل بتصريح: "أتقدم بالشكر لكل من دعمنا ووقف إلى جانبنا خلال هذا المسار القضائي الطويل والصعب، وفي مقدمتهم دولتنا وشعبنا."

وأكد أوزديل أن الإجراءات القانونية انتهت دون فرض أي عقوبات قضائية أو إدارية على البنك، مشددا على أن مكانة البنك في الأسواق الدولية ستزداد قوة خلال المرحلة المقبلة.

