القضاء الأمريكي يحدد يونيو 2027 موعدا لمحاكمة رئيس فنزويلا وزوجته

أنقرة/ الأناضول

حدد القاضي الفيدرالي الأمريكي ألفين هيلرستين، 1 يونيو/ حزيران 2027 موعداً لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اللذين احتجزتهما القوات الأمريكية خلال تدخل عسكري في فنزويلا مطلع العام الجاري.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن القرار صدر خلال جلسة تمهيدية عقدها القاضي هيلرستين الأربعاء، وبموجبه سيمثل مادورو وزوجته أمام القضاء الأمريكي في التاريخ المحدد.

وفي المقابل، أكد محامي مادورو، باري بولاك، أن موكله يتمتع بحصانة رسمية من الملاحقة القضائية باعتباره رئيساً لدولة ذات سيادة.

وأوضح محامي مادورو، أنه بصدد تقديم اعتراض رسمي على لائحة الاتهام استناداً إلى هذه الحصانة.

وتعود تفاصيل الاحتجاز إلى 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما شن الجيش الأمريكي هجوماً على فنزويلا أسفر عن سقوط قتلى واعتقال الرئيس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى داخل الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حينها تنفيذ هجوم واسع النطاق استهدف مادورو وأسفر عن إخراجه وزوجته من البلاد.

فيما أوضحت وزيرة العدل الأمريكية آنذاك، بام بوندي، أن السلطات وجهت للرئيس الفنزويلي وزوجته اتهامات رسمية أمام القضاء الأمريكي تشمل "الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، وتهريب الكوكايين، وحيازة أسلحة رشاشة وأجهزة مدمرة لاستخدامها ضد الولايات المتحدة.