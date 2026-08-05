الهلال الأحمر قال إن القوات الإسرائيلية عرقلت طواقمه أثناء محاولتها الوصول إلى المصابين والحالات المرضية

القدس.. إصابة 8 فلسطينيين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم قلنديا الهلال الأحمر قال إن القوات الإسرائيلية عرقلت طواقمه أثناء محاولتها الوصول إلى المصابين والحالات المرضية

رام الله/ لبابة ذوقان/ الأناضول

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأربعاء، إصابة 8 فلسطينيين جراء اعتداء جنود الجيش الإسرائيلي عليهم بالضرب خلال العملية العسكرية المتواصلة في مخيم قلنديا للاجئين شمالي مدينة القدس المحتلة.

وقالت الجمعية في بيان وصل الأناضول، إن طواقمها "تعاملت حتى الآن مع 8 حالات اعتداء بالضرب نُقلت إلى المستشفى، كما أجلت 5 حالات مرضية من داخل المخيم".

وأضافت أن طواقمها واجهت "عرقلة واضحة" على يد القوات الإسرائيلية أثناء محاولتها الوصول إلى المصابين والحالات المرضية.

صورة : Issam Rimawi/AA

ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ فجر الأربعاء، عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة، شملت مداهمات لمنازل المواطنين واعتقالات وتحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية.

وقالت محافظة القدس، في بلاغات وصلت إلى الأناضول، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من الفلسطينيين، بينهم سيدة، خلال اقتحام المخيم.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت المرشدة التربوية في مدرسة بنات القبيبة الثانوية كفاح حمد (43 عاما) من منزلها في مخيم قلنديا، رغم إصابتها بكسر في قدمها ووضعها في جبيرة طبية.

كما اعتدت القوات الإسرائيلية بالضرب المبرح على أحد الشبان من سكان مخيم قلنديا قبل الإفراج عنه، وفق المحافظة.

صورة : Issam Rimawi/AA

وأضافت محافظة القدس أن القوات الإسرائيلية اعتدت على ممتلكات المواطنين، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم، بالتزامن مع أزمة مرورية وتكدس للمركبات عند حاجز قلنديا، شمالي القدس.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الأربعاء، بدء عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا.

وقال منسق أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يورام هليفي، عبر منصة "فيسبوك": "باشر الجيش تنفيذ عملية واسعة النطاق في مخيم قلنديا".

ولم يحدد منسق الجيش مدة العملية، التي زعم أنها تستهدف "مسلحين وبنى تحتية معادية، وظاهرة حيازة الأسلحة والاتجار بها".

وخاطب هليفي سكان المخيم قائلا: "اعلموا أن القيود المفروضة على الحركة، وما يترتب عليها من مساس بمجريات حياتكم الاعتيادية، هي نتيجة مباشرة للأنشطة الإرهابية"، وفق زعمه.

صورة : Issam Rimawi/AA

ودعا هليفي الفلسطينيين إلى "الالتزام بتعليمات قوات الأمن أثناء سير العملية، وتجنب أي احتكاك غير ضروري".

ويوميا، تقتحم قوات إسرائيلية مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 24 ألفا.