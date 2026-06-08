تم تسجيل 10 هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 4.6 و6.5 درجات، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي

الفلبين.. زلزال بقوة 7.8 درجات يخلف 4 قتلى وأكثر من 200 مصاب تم تسجيل 10 هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 4.6 و6.5 درجات، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي

بكين/ الأناضول

أعلنت مكتب الدفاع المدني في الفلبين مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين جراء زلزال بلغت قوته 7.8 درجات ضرب منطقة مينداناو جنوبي البلاد.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، الاثنين، أن الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي بلدة كابلالان في إقليم سارانغاني، وعلى عمق 55.2 كيلومترا.

وأوضحت الهيئة أنه تم تسجيل 10 هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 4.6 و6.5 درجات، مع وجود تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي في المنطقة والدول المجاورة.

وفي حديث لوكالة أسوشيتد برس، قال مدير المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل تيريسيتو باكولكول إن محطات رصد التسونامي البرية سجلت أمواجا بارتفاع متر واحد في إقليمي سلطان كودارات وسارانغاني.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية أن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أصدرت بدورها تحذيرا من تسونامي على سواحل المحيط الهادئ.

كما أفادت وكالة أنتارا الإندونيسية بأن السلطات الإندونيسية أطلقت تحذيرا مبكرا من تسونامي، مشيرة إلى احتمال تأثر المناطق الساحلية في البلاد.

وتقع الفلبين ضمن ما يُعرف بـ"حزام النار في المحيط الهادئ"، وهي منطقة تشهد بشكل متكرر زلازل وبراكين قوية.