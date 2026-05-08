الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء 2 بالمئة خلال أبريل بسبب الحرب على إيران -وذلك على أساس سنوي، مدفوعة بتزايد تكاليف الطاقة والاضطرابات الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز، وفق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

الرباط / الأناضول

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، الجمعة، ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي خلال أبريل/ نيسان الماضي، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة والاضطرابات الناجمة عن الحرب على إيران.

وأفاد بذلك بيان صادر عن المنظمة الأممية، قال إن المؤشر العالمي لأسعار السلع الغذائية ارتفع في أبريل للشهر الثالث على التوالي، وسط ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات الصراع في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن "مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب زاد بنسبة 0.4 بالمئة خلال أبريل مقارنة بالعام الماضي".

كما شملت سلسلة الارتفاعات، وفق البيان،" أسعار القمح العالمية بنسبة 0.8 بالمئة، واللحوم بنسبة 6.4 بالمئة"، لافتا إلى أن المزارعين باتوا يتجهون إلى زراعة محاصيل أقل اعتمادا على الأسمدة في ظل ارتفاع أسعارها.

وأشار إلى أن أسواق الحبوب ما زالت تتمتع "بوفرة في الإمدادات"، لافتا إلى حالة من "عدم اليقين تلوح في الأفق".

وشهدت أسعار الأسمدة ارتفاعا كبيرا بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، خاصة أن ثلث تجارة الأسمدة يمر عبر مضيق هرمز المضطرب أمنيا.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، قبل أن ترد طهران بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في المنطقة، لتُعلن واشنطن وطهران لاحقا، في 8 أبريل، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب تعثر الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أبريل الماضي، فرض حصار على موانئ إيران وعلى أي سفينة تمر عبر مضيق هرمز بعد الحصول على إذن من طهران.

ويُعد مضيق هرمز من أهم الشرايين الحيوية لنقل الطاقة عالميا، إذ يمر عبره يوميا نحو 20 مليون برميل نفط، إضافة إلى قرابة 20 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم.