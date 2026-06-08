ارتفع سعره إلى 59 دولار لكل ميغاواط/ ساعة، حسب مؤشر الغاز الأوروبي "تي تي إف"..

الغاز الأوروبي يقفز 5 بالمئة مع تجدد حرب إسرائيل وإيران ارتفع سعره إلى 59 دولار لكل ميغاواط/ ساعة، حسب مؤشر الغاز الأوروبي "تي تي إف"..

الرباط / الأناضول

قفزت أسعار الغاز في القارة الأوروبية، الاثنين، إلى 59 دولارا لكل ميغاواط/ ساعة، إثر تجدد الحرب بين إسرائيل وإيران.

وارتفع السعر بنسبة 5 بالمئة، حسب مؤشر الغاز الأوروبي "تي تي إف" المرجعي، ليبلغ 51.2 يورو (59 دولار) لكل ميغاواط/ ساعة بحلول الساعة 09:00 "ت.غ".

ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار تضرر سلاسل إمداد الطاقة بسبب التوترات في مضيق هرمز، والغموض بشأن مصير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

رغم تحذير إيران من أي استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت، أشعلت إسرائيل المنطقة مجددا بشنها مساء الأحد غارة على الضاحية خلّفت قتيلين و11 جريحا، وادعت أنها استهدفت مركز قيادة وتخطيط تابع لـ"حزب الله" (حليف طهران).

وبالفعل، بدأت طهران مساء الأحد إطلاق دفعات صواريخ على إسرائيل، التي أعلنت بعدها أن مقاتلاتها قصفت أهداف عسكرية غرب ووسط إيران، وسط تقديرات إسرائيلية باستمرار المواجهة لأيام عدة.

ومنذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، تسود هدنة بين طهران وواشنطن، بعد حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وخلّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران.

وردت إيران بشن هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، كما نفذت هجمات ضد ما قالت إنها أهداف أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسفر عن ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

