"العفو الدولية": فنلندا تنتهك التزاماتها بشرائها معدات من إسرائيل في تصريح صحفي للأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامار عقب لقائها بالرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب

أنقرة/ الأناضول

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامار، الجمعة، إن فنلندا تنتهك التزاماتها الدولية عبر شراء معدات دفاعية من إسرائيل.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب لقاء كالامار، بالرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في العاصمة هلسنكي.

وأضافت أن على فنلندا أن تتساءل عما إذا كانت ترغب في جعل استراتيجياتها الدفاعية وأنظمتها مرتبطة بدولة تنتهك حقوق ملايين الأشخاص منذ سنوات.

وقالت كالامار، إن الحكومة الفنلندية تدعم إسرائيل، و"هذا أمر إشكالي".



وتابعت: "فنلندا تنتهك التزاماتها الدولية من خلال شراء معدات دفاعية من إسرائيل".

وأشارت كالامار، إلى أن "ما نراه في غزة نعتبره إبادة جماعية، بينما قد يراه آخرون جريمة ضد الإنسانية".

وتعرضت فنلندا لانتقادات بعد استضافتها وفداً دفاعيا إسرائيليا في 15 مايو/أيار الجاري، فيما قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الوفد شارك في فعالية عُرضت فيها تقنيات عسكرية وشركات دفاع ناشئة.

