العراق وإيران يوقعان 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون

بغداد/ الأناضول

وقّع العراق وإيران، الخميس، أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات النقل والسكك الحديدية والإدارة المحلية وتدريب الموارد البشرية.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى العاصمة الإيرانية طهران، بدأها اليوم وتستمر يومين، في ثاني زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، إن الزيدي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رَعَيَا مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين.

وشملت الاتفاقيات، وفق البيان، اتفاقية للشحن والنقل الدولي البري للبضائع، ومذكرة تفاهم لمد خط سكك حديد يربط كرمنشاه وخسروي وخانقين ببغداد، إضافة إلى مذكرة توأمة بين أمانة بغداد وبلدية طهران، ومذكرة تفاهم في مجال الإدارة الحكومية وتدريب الموارد البشرية.

وأضاف البيان أن الاتفاقيات وقعها عن الجانب العراقي وزراء الخارجية والكهرباء والمالية والتخطيط.

وفي سياق الزيارة، التقى الزيدي رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيما في المجال القضائي، بحسب بيان آخر صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وأوضح البيان أن الزيدي أكد حرص العراق على تطوير علاقاته مع إيران وتعزيز التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية، بما يحقق مصالح البلدين.

كما شدد على أن العراق يواصل أداء دور داعم للحوار وتسوية الخلافات في المنطقة، مؤكدا أهمية استثمار الظروف الراهنة للدفع باتجاه التهدئة.

من جانبه، أشاد إجئي، وفق البيان، بإجراءات الحكومة العراقية في مكافحة الفساد، معربا عن استعداد بلاده للتعاون مع بغداد في هذا المجال.



وتولى الزيدي رئاسة الحكومة في مايو/ أيار الماضي، وفي أول رحلة خارجية له زار واشنطن بين 13 و18 يوليو/ تموز الجاري، حيث التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى الإعلان عن شراكة استراتيجية بين البلدين.