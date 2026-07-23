العراق وإيران يتفقان على وثيقة استراتيجية للتعاون وحل الأزمات بالحوار البلدان أكدا رفض التدخلات الخارجية ودعم الحلول السياسية..

إسطنبول/ الأناضول

اتفق العراق وإيران، الخميس، على إعداد وثيقة استراتيجية شاملة لتوسيع التعاون بينهما، وأكدا أن تسوية الأزمات الإقليمية لا تتحقق إلا عبر الحوار والدبلوماسية واحترام سيادة الدول.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر خلال زيارة رسمية أجراها رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى إيران، الخميس، على رأس وفد ضم مسؤولين سياسيين وأمنيين واقتصاديين.

ووفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، عقد الزيدي والوفد المرافق له مباحثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وعدد من كبار المسؤولين، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الطرفان على إعداد وصياغة وثيقة شاملة واستراتيجية تهدف إلى توسيع التعاون بين البلدين وإضفاء الطابع المؤسسي عليه.

وتشمل الوثيقة مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني، إضافة إلى مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.

وقرر الجانبان أن يتولى وزيرا خارجية البلدين استكمال الصيغة النهائية لمسودة الوثيقة في أقرب وقت، ورفعها إلى كبار المسؤولين للتوقيع عليها ووضعها موضع التنفيذ.

كما اتفقا على عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين العراق وإيران مرة سنويا على مستوى قيادتي البلدين، وبالتناوب بين عاصمتيهما، بهدف متابعة تنفيذ الاتفاقات وتعميق التعاون الاستراتيجي.

وأكد العراق وإيران أن تسوية الأزمات الإقليمية "لا تتحقق إلا عبر الحوار والدبلوماسية والمشاركة البناءة لدول المنطقة".

وشددا على ضرورة احترام سيادة الدول ورفض التدخلات الخارجية العسكرية أو السياسية، معربين عن دعمهما للحلول السياسية والسلمية المستندة إلى قواعد القانون الدولي لإنهاء الأزمات الإقليمية.

كما اعتبرا استمرار المشاورات الثنائية ومتعددة الأطراف ضرورة للحفاظ على الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والتهريب والتهديدات العابرة للحدود.

وجددا التزامهما بمواصلة الحوار الاستراتيجي والتنفيذ الكامل للاتفاقات المشتركة وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

وفي المجال الاقتصادي، دعا الجانبان إلى الإسراع في استكمال مشروع سكة حديد البصرة- شلامجة، وزيادة التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات المشتركة.

كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والنقل والترانزيت والصناعة والزراعة والخدمات الفنية والهندسية، والعمل على إزالة المعوقات القانونية والإدارية أمام المشاريع المشتركة.

وخلال زيارة الزيدي، وقّع العراق وإيران، في وقت سابق الخميس، أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات النقل والسكك الحديدية والإدارة المحلية وتدريب الموارد البشرية.

وتولى الزيدي رئاسة الحكومة في مايو/ أيار الماضي، وفي أول رحلة خارجية له زار واشنطن بين 13 و18 يوليو/ تموز الجاري، حيث التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى الإعلان عن شراكة استراتيجية بين البلدين.

وتقول واشنطن إن فصائل مسلحة عراقية تدعم إيران، فيما تسعى الحكومة العراقية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك التشكيلات المسلحة.

وتأتي زيارة الزيدي إلى إيران في وقت تتواصل فيه مواجهة عسكرية جديدة بين واشنطن وطهران، وذلك بعد حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.