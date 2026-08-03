العراق وإيران يبحثان إعادة فتح مضيق هرمز وخفض التصعيد

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الاثنين، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، التطورات في مضيق هرمز والجهود الجارية لإعادة فتحه، وانعكاسات ذلك على أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات في مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين، وتداعياتها على حركة الملاحة البحرية والاستقرار في المنطقة.

ورحب حسين بالعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية بوصفهما السبيل الأمثل لتسوية الخلافات، مؤكدا أن العراق يتابع التطورات عن كثب، ويأمل في التوصل إلى تفاهمات تعيد فتح المضيق في أقرب وقت، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

وشدد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين، ودعم جهود خفض التصعيد وترسيخ الحوار بين الولايات المتحدة وإيران.

بدوره، استعرض عراقجي مستجدات الموقف الراهن، وأطلع حسين على الجهود والمباحثات الجارية للتوصل إلى تفاهمات من شأنها الإسهام في إعادة فتح مضيق هرمز وضمان انسيابية حركة الملاحة البحرية.

كما بحث الوزيران الهجمات العسكرية الأخيرة التي استهدفت العراق، وشددا على أهمية تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر، واستمرار التنسيق، ودعم جهود خفض التصعيد، وفق البيان.

وتأتي هذه الاتصالات في ظل توتر متصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما تبادل الجانبان هجمات عسكرية استمرت 13 يوما حتى 24 يوليو/ تموز الماضي، شنت خلالها واشنطن غارات على أهداف داخل إيران، فيما أعلنت طهران استهداف منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية، بينها الأردن والبحرين والكويت.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم، ودخولهما في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر المفاوضات بسبب خلافات بشأن ضمان أمن وحرية الملاحة في هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.