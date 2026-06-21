العراق وأستراليا يبحثان تطورات الحوار بين واشنطن وطهران وانعكاساته إقليميا، خلال لقاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سفير أستراليا لدى بغداد غلين مايلز ..

ليث الجنيدي / الأناضول



بحث العراق وأستراليا، الأحد، تطورات الحوار الجاري بين واشنطن وطهران، والأبعاد الأمنية والسياسية لهذه المفاوضات وانعكاساتها المباشرة على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية فؤاد حسين، مع سفير أستراليا لدى بغداد غلين مايلز، وفق بيان للخارجية العراقية.

وقالت الوزارة إنه جرى بحث "سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين".

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية، حيث أكدا "أهمية دعم جهود التهدئة والحوار لمعالجة الأزمات الراهنة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتم بحث تطورات المباحثات الجارية بين واشنطن وطهران وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها، وفق البيان.

وأكد حسين "حرص العراق على تعزيز علاقاته مع الدول الصديقة وتطوير مسارات التعاون والشراكة بما يخدم المصالح المشتركة".

وشدد على "أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين بغداد وكانبيرا".

ولفت إلى أهمية دعم الحكومة الأسترالية للبرامج والمشاريع الهادفة إلى بناء قدرات المؤسسات العراقية، ولا سيما في مجال إدارة الحدود.

من جانبه، أعرب الدبلوماسي الأسترالي عن تقدير بلاده للدور الذي يضطلع به العراق في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد "رغبة أستراليا في توسيع مجالات التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة".

والسبت، أعلنت باكستان أن محادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستنطلق في منتجع بورغنشتوك السويسري، الأحد، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، في 14 يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندًا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

ومن المقرر أن يخوض الطرفان محادثات تستمر 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.