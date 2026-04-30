العراق.. ترامب يهنئ الزيدي ويدعوه إلى واشنطن بعد تشكيل الحكومة خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي المكلف من الرئيس الأمريكي...

ليث الجنيدي/ الأناضول



هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي بتكليفه، ودعاه إلى زيارة واشنطن بعد تشكيل حكومته.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ترامب مع الزيدي، وفق بيان صدر عن مكتب الأخير.

وذكر البيان أن الرئيس الأمريكي هنأ الزيدي بمناسبة تكليفه رسميا لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأشار إلى أن ترامب وجه للزيدي "دعوة رسمية لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة".

كما استعرض الجانبان "العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات".

وأكدا على "العمل المشترك، والتعاون الثنائي من أجل ترسيخ الاستقرار في المنطقة"، وفق البيان.

والاثنين، كلف الرئيس العراقي نزار آميدي، الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب توافق الكتلة النيابية الأكثر عددا (الإطار التنسيقي) على ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.

ويُعد "الإطار التنسيقي" المظلة السياسية الجامعة للقوى الشيعية الرئيسية في العراق (باستثناء التيار الصدري)، وتأسس عقب انتخابات 2021 لضمان التوازن السياسي، ويضم ائتلافات وازنة يتصدرها "دولة القانون" برئاسة نوري المالكي، و"تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري، و"قوى الدولة" برئاسة عمار الحكيم.

ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية، يعد منصب رئيس الجمهورية من نصيب المكون الكردي ويشغله آميدي، بينما منصب رئيس الوزراء للمكون الشيعي، ومنصب رئيس مجلس النواب للمكون السني ويشغله هيبت الحلبوسي.

وسبق أن اصطدم ترشيح المالكي بـ"فيتو أمريكي"، إذ شكلت تصريحات ترامب الرافضة له حجر عثرة كبيرا تسبب في تراجع حظوظه في التكليف، ما أدى إلى تشتت الآراء داخل الإطار بين التمسك بالسيادة في الاختيار وخشية العزلة الدولية.