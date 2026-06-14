الطيران المدني الإيراني ينفي أنباء إلغاء الرحلات الجوية غربي البلاد

طهران/ الأناضول

نفت هيئة الطيران المدني الإيرانية، مساء الأحد، الأنباء التي بثها التلفزيون الرسمي في وقت سابق، حول إلغاء الرحلات الجوية في المطارات الواقعة غربي البلاد.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية عن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني مجيد إخوان، تأكيده أن الأنباء المتداولة بشأن إلغاء الرحلات الجوية في المنطقة الغربية "لا أساس لها من الصحة".

وأوضح "إخوان"، أنه لم يتم إصدار أي إشعار رسمي جديد بسلامة الطيران (نوتام) يقضي بإغلاق الأجواء أو تعليق حركة الملاحة الجوية في تلك المناطق.

وجاء هذا النفي بعد أن أعلنت وسائل إعلام رسمية وشبه رسمية، من بينها التلفزيون الإيراني الحكومي ووكالة "تسنيم" شبه الرسمية، تعليق الرحلات في المطارات بالمنطقة الغربية للبلاد حتى إشعار آخر لدواعٍ أمنية، ربطاً بالتوترات المتصاعدة مع إسرائيل.

وفي وقت سابق الأحد، هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، إسرائيل بردّ وشيك، على خلفية الهجوم الجوي الذي شنه الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما رفع حالة التأهب العسكري والأمني في المنطقة.

ومنذ فجر الأحد، قُتل شخصان وأُصيب 3 آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بمحافظتي الجنوب والنبطية جنوبي لبنان، وفق الوكالة.

كما أنذر الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، سكان 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا، تمهيدا لمهاجمتها بزعم "خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان؛ ما خلف 3 آلاف و756 قتيلا و11 ألفا و632 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات من الحدود.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.