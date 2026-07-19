المحطة لا تزال قيد الإنشاء وتقع في دارخوين التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد..

"الطاقة الذرية" الإيرانية: الولايات المتحدة استهدفت محطة دارخوين المحطة لا تزال قيد الإنشاء وتقع في دارخوين التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد..

إسطنبول/الأناضول

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الأحد، أن الولايات المتحدة شنت هجوما على موقع محطة الطاقة النووية قيد الإنشاء في دارخوين التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأوضح البيان أن القوات الأمريكية استهدفت محطة الطاقة النووية الجاري بناؤها في منطقة دارخوين.

وأضافت المنظمة أن استهداف منشأة نووية سلمية تخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية يُعد جريمة صارخة ضد القانون الدولي.

وكانت أعمال إنشاء محطة الطاقة النووية بقدرة 300 ميغاوات في منطقة دارخوين قد بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وتشير التقديرات إلى أن المحطة، التي ستعمل بنظام مفاعل الماء المضغوط، سيستغرق بناؤها نحو ثماني سنوات، بتكلفة تُقدّر بنحو ملياري دولار.

ومنذ نحو أسبوع، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما ترد طهران بهجمات على مواقع وقواعد تقول إنها عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت عقب استهداف إيران 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.