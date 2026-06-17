الطاقة الدولية تتوقع انخفاض الطلب على النفط 1.1 مليون برميل يوميا في 2026 أعلنت عن توقعها تعافي سوق النفط الدولي تدريجيا خلال عام..

الرباط/ الأناضول

توقعت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا على أساس سنوي في عام 2026، رغم التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء الحرب المرتقب توقيعه الجمعة.

وقالت الوكالة في تقريرها ليونيو/ حزيران الجاري، إن هذه التوقعات تمثل انخفاضا قدره 700 ألف برميل يوميا مقارنة بالتقرير الصادر في مايو/ أيار الماضي، حيث تراجعت شحنات الربع الثاني من 2026 بمقدار 5 ملايين برميل يوميا على أساس سنوي نتيجة ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات توافر المنتجات.

وتوقعت الوكالة أن ينتعش نمو الطلب العالمي ليصل إلى مليوني برميل يوميا في عام 2027، مدفوعا بعودة التدفقات التجارية إلى طبيعتها، وانخفاض أسعار النفط، وتحسن التوقعات الاقتصادية.

ومن المتوقع أن ينخفض العرض العالمي بمقدار 3.9 ملايين برميل يوميا ليصل إلى 102.4 مليون برميل يوميا في عام 2026، قبل أن ينتعش بمقدار 8 ملايين برميل يوميًا ليصل إلى 110.3 ملايين برميل يوميا في عام 2027.

وتوقعت الوكالة تعافي سوق النفط الدولي في أعقاب الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب بشكل تدريجي.

وقالت في هذا الصدد: "من المتوقع أن تشهد الصادرات والإنتاج من منطقة الخليج انتعاشا تدريجيا في ظل التوصل إلى اتفاق، لا سيما مع إمكانية استئناف صادرات النفط الإيرانية بالكامل بمجرد رفع الحصار الأمريكي.

وأوضح التقرير أن "الشحنات عبر مضيق هرمز شهدت ارتفاعا حادا في أوائل يونيو، مدعومة بعمليات النقل بين السفن في خليج عمان، مما رفع إجمالي التدفقات من أدنى مستوى لها في مايو عند 9.6 ملايين برميل يوميا إلى حوالي 12 مليون برميل يوميا."

واستدرك: "إلا أن التعافي الكامل لن يكون فوريا، إذ سيتعين إزالة الألغام من الممرات الملاحية الرئيسية، وستستغرق سلاسل الإمداد وقتا للعودة إلى وضعها الطبيعي".

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط.

وبينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أن بلاده وإيران وقعتا بالفعل الاتفاق وأن مضيق هرمز سيكون "مفتوحا بالكامل" بداية من الجمعة، اكتفت طهران بالقول إن التوقيع على المذكرة سيتم بمدينة جنيف السويسرية الجمعة.