الطاقة الدولية تتوقع انخفاض الطلب العالمي على الغاز بنسبة 0.5 بالمئة

الرباط / الأناضول



توقعت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، انخفاض الطلب العالمي على الغاز بنسبة 0.5 بالمئة في 2026، بسبب اضطراب الإمدادات في مضيق هرمز.

وأفاد بذلك تقرير ربع سنوي صادر عن وكالة الطاقة الدولية، ليكون هذا أول انخفاض من نوعه منذ أربع سنوات، بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

وتوقعت الوكالة انخفاض استهلاك الغاز العالمي للمرة الثالثة خلال السنوات السبع الماضية، وكانت آخر مرة في 2022، رغم أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من المنتجين في مناطق أخرى تسهم في تعويض الخسائر في الشرق الأوسط.

ومن المنتظر أن ينخفض الطلب العالمي على الغاز بنسبة 0.5 بالمئة، بما يعادل 20 مليار متر مكعب.

واعتبر التقرير أن "آثار الحرب في الشرق الأوسط لا تزال تعيد تشكيل سوق الغاز الطبيعي العالمية، حيث يؤثر انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار سلبا في الطلب بالأسواق الرئيسية".

وتوقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على الغاز بنسبة 0.5 بالمئة هذا العام، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض استهلاك الغاز في قطاعي الطاقة والصناعة، والاضطرابات الكبيرة التي طرأت على شحنات الغاز عبر مضيق هرمز.

واعتبر التقرير أنه "رغم ازدياد حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، منذ أن توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مؤقت في منتصف يونيو/ حزيران الماضي لإنهاء الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق، فإن حركة النقل لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل النزاع، ويكتنف الغموض توقعات تدفقات التجارة المستقبلية".

كما اعتبر أن "أسعار الغاز الطبيعي في آسيا وأوروبا انخفضت عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة في مارس/ آذار، لكنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات عام 2025".

وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنت إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران استمر حتى إعلان وقف إطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز.

وما زالت واشنطن وطهران تخوضان جولات مفاوضات لبحث سبل تنفيذ مذكرة التفاهم بينهما، كان آخرها في الدوحة يوم 30 يونيو/ حزيران، حيث عقد وفد إيراني لقاءات ثلاثية مع وسطاء من قطر وباكستان، إضافة إلى لقاء المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف مع مسؤولين قطريين.

