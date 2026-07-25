الضفة.. مستوطنون يقيمون 4 بؤر استيطانية قرب بلدة تل

زين خليل / الأناضول



أقام مستوطنون إسرائيليون، مساء الجمعة، أربع بؤر استيطانية غير شرعية في محيط بلدة تل شمالي الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك غداة هجوم شنه مستوطنون، بحماية الجيش الإسرائيلي، على بلدة تل أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين، فيما قُتل إسرائيليان خلال إطلاق نار وقع أثناء تصدي الأهالي للهجوم، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن البؤر الاستيطانية "أُقيمت قرب موقع الأحداث في بلدة تل قرب نابلس، وأخرى قرب بلدة عورتا، وبؤرتين قرب بلدة عصيرة القبلية وفي منطقة جبل عيبال".

وأضافت أن البؤر أُنشئت في المنطقتين "ب" و"ج" بالضفة الغربية.

وقسمت اتفاقية "أوسلو 2" لعام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أراضي الضفة إلى ثلاث مناطق: "أ" وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و "ب" للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، و "ج" وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وتقدر بنحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.

وبحسب الإذاعة، يملك قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوت صلاحية إخلاء جميع البؤر الاستيطانية المقامة في المنطقة "ب"، كما يملك صلاحية إخلاء البؤر في المنطقة "ج" إذا صُنفت على أنها تشكل خطرا أمنيا.

وأضافت أن إخلاء البؤر الاستيطانية المقامة في المنطقة "ج" يتطلب موافقة المستوى السياسي، ممثلا بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تعليق على تقرير الإذاعة حتى الساعة 10:30 ت.غ.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "هآرتس" إن الجيش الإسرائيلي نفذ، الليلة الماضية، عمليات دهم وتفتيش واعتقالات في عدد من بلدات في شمال الضفة الغربية بمحافظات نابلس وجنين وقلقيلية وطولكرم.

وأضافت الصحيفة أن القوات فتشت عشرات المنازل في قرية تل، وداهمت منازل عائلات الفلسطينيين الذين قُتلوا خلال أحداث الخميس، واعتقلت عددا من أقاربهم، كما فرضت طوقا أمنيا على مدينة نابلس وحظر تجول كامل على قريتي تل وبورين.

وأشارت إلى أن تحقيقا أوليا للجيش الإسرائيلي خلص إلى أن مستوطنين مسلحين دخلوا قرية تل دون تصريح، حيث اندلعت مواجهات مع فلسطينيين تخللها إطلاق نار، قبل أن تمتد الاشتباكات إلى أطراف القرية قرب مستوطنة "حفات جلعاد".

وتشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إلى أن مستوطنين أقاموا 200 بؤرة استيطانية في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية والإسرائيلية خلال 1000 يوم من الحرب على غزة، فيما درست الجهات الإسرائيلية المختصة 524 مخططا هيكليا لصالح المستوطنات.

ووفقا للهيئة، تجاوز عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية 542، تتوزع بين 192 مستوطنة و350 بؤرة استيطانية، منها 59 بؤرة أُقيمت خلال عام 2025 وحده، ويقطنها أكثر من 780 ألف مستوطن.

