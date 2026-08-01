الضفة.. مستوطنون يصيبون مزارعا وزوجته قرب رام الله

رام الله/ عوض الرجوب /الأناضول

أصيب مزارع فلسطيني وزوجته، السبت، في هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت منظمة "البيدر" الحقوقية، في بيان، إن مستوطنين اعتدوا على الزوجين أثناء وجودهما في أرضهما بمنطقة الزرقا في بلدة بيتللو، شمال غرب مدينة رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأنهما أصيبا بجروح ورضوض، ونقلا إلى المستشفى.

ووثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أكثر من 1330 اعتداء لمستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية 2026، أسفرت عن ضحايا وأضرار بممتلكات فلسطينية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفق بيانات فلسطينية.

وتقول السلطات الفلسطينية إن اعتداءات المستوطنين تهدف إلى تهجير السكان قسرا والاستيلاء على أراضيهم.