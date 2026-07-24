الهجوم جاء بعد ساعات من مقتل 4 فلسطينيين وإصابة مثلهم خلال هجوم لمستوطنين بحماية الجيش على بلدة تل المجاورة، وقبيل إعلان الجيش استعداده لعملية واسعة في الضفة

الضفة.. مستوطنون يصيبون فلسطينيَيْن ويحرقون منزلا ببلدة صَرَّة الهجوم جاء بعد ساعات من مقتل 4 فلسطينيين وإصابة مثلهم خلال هجوم لمستوطنين بحماية الجيش على بلدة تل المجاورة، وقبيل إعلان الجيش استعداده لعملية واسعة في الضفة

إسطنبول / حسني نديم / الأناضول

أصيب فلسطينيان، الجمعة، جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهما بالضرب خلال هجوم على بلدة صَرَّة بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، أضرموا خلاله النار في منزل فلسطيني واعتدوا على ممتلكات الأهالي.

وأفاد مراسل الأناضول بأن مستوطنين هاجموا البلدة، وأضرموا النار في أطرافها وفي أحد المنازل، واعتدوا على ممتلكات المواطنين.

وأضاف أن المستوطنين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين ومنازلهم، فيما تصدى لهم الأهالي بالحجارة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابة فلسطينيين اثنين جراء اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب في القرية.

وجاء الهجوم بعد ساعات من هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون بحماية الجيش على بلدة تل المجاورة.

وأسفر الهجوم عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين، بينهم 3 بجروح حرجة، فيما قُتل إسرائيليان خلال تصدي الأهالي للمستوطنين.

وفي أعقاب أحداث تل، أعلن قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي آفي بلوت أن القوات تستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية.

وقال بلوت، خلال حديث مع قادة المستوطنات في شمالي الضفة، إن الجيش دفع بوحدات إضافية إلى المنطقة وإن "مهمة كبيرة" تنتظره.

كما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس بدء إجراءات لتشريع بؤر استيطانية قائمة وإقامة أخرى جديدة في الضفة، إلى جانب تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في قرى فلسطينية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اقتحامات الجيش الإسرائيلي وهجمات المستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 1182 فلسطينيا واعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إن 86 فلسطينيا قُتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ بداية 2026، بينهم 21 قتلهم مستوطنون.